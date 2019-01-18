Eğitim hizmetlerinde başarı Başkan Ünsal Sertoğlu'nun

Erzurum'un Pasinler İlçesine son 10 yılda 2 okul ve 2 öğrenci yurdunun yapılmasında en büyük takdiri Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu hak etti. Başkan Sertoğlu'nun girişimleriyle yapılan eğitim hizmetleri ile ilçede okul ve yurt problemi yaşanmıyor.

2014 yılında eski Erzurum Milletvekili Sebahattin Eryurt adına Pasinler'de 14 derslikli bir ilkokul ve 200 kişilik bir yurt yapılmıştı. İlçesinde okul ve yurt ihtiyacı olduğunu sürekli dile getiren Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, 2015 yılında Erzurum'da yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantısında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşerek ilçesine bir okul yapılmasını istedi. Aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile de diyaloğa giren Başkan Ünsal Sertoğlu, bir eğitim hizmeti de Başkan Yücelik'ten istedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Pasinler'e bir imam hatip ortaokulu yapma sözü verirken ETSO Başkanı Yücelik ise okulun yurdunu yapma sözü verdi. Temelleri 2016 yılında atılan imam hatip ortaokuluna Efkan Ala ismi verilirken, 200 kişilik öğrenci yurduna ise Ekrem Ceyhun'un ismi verildi.

Dün açılışları yapılan 16 derslikli Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu ve 200 kişilik Ekrem Ceyhun Öğrenci Yurdu Pasinler'de eğitim kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacak. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nun büyük gayretleri ile gerçekleşen eğitim hizmetleri nedeniyle vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdiler.

Başkan Sertoğlu'nun devlet yatırımları yanında hibe eğitim hizmetlerini de ilçeye kazandırdığını söyleyen ilçe halkı,” Başkanımız 10 yıl boyunca ilçemize önemli yatırımların kazanılmasını sağladı. Bunun yanında hibe eğitim hizmetlerini de yine ilçemiz bu dönemde aldı. Son 10 yılda küçük hibe yatırımları yanında 2 okul ve 2 yurt yapılmasına ön ayak oldu. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.