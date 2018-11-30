Eğitimci Yusuf Kotan'ın yeni kitabı çıktı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kotan'ın, Nurullah Genç'in şiirleri üzerine yapmış olduğu çalışma Tevafuk Yayınları'ndan çıktı.

Yeni kitabıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kotan, şöyle devam etti: “1980 sonrası Türk şiirinde seçkin bir yere sahip olan Nurullah Genç, başta şiir olmak üzere romanları, denemeleri, akademik eserleri ve fotoğrafçılık sanatıyla da Türk kültürüne ve edebiyatına katkılar sağlamış bir fikir ve sanat adamıdır. Böyle değerli bir ismin üzerine yapmış olduğum bu çalışma, aynı zamanda bir ilk olma özelliğini de taşımaktadır.

Eserde, Nurullah Genç'in hayatı, sanatı ve şiirleri ayrıntılı bir şekilde ele alınıp, incelendi. Özellikle de bu eser, bundan sonraki süreçte Nurullah Genç üzerine yapılacak olan çalışmalara da kaynak teşkil edecektir.

Kitabın takdim yazısını kaleme alarak esere farklı bir güzellik katan kıymetli büyüğüm Şair-Yazar Arif Ay Bey başta olmak üzere desteklerini her daim yüreğimde hissettiğim değerli büyüklerim Prof. Dr. Nurullah Genç'e, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Dinç'e, Muhammet Hanefi İspirli'ye ve Tevafuk Yayınları'nın kıymetli yöneticisi Adem Kaya'ya teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

“Nurullah Genç'in Şiirlerinde O'nun İzleri” isimli kitap, internette kitap satışı yapan sitelerden ve kitapçılarda satışa sunuldu.