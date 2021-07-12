Eğitimcilerin dijital yeterlilikleri Türkiye'de ilk kez Atatürk Üniversitesinde değerlendirilmeye başlandı

Türkiye'de ilk kez bir yükseköğretim kurumunda eğitimcilerin dijital yeterlilikleri Avrupa Birliği (AB) çerçevesine göre değerlendirilmeye başlandı. Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Dijital Yetkinlikler Çerçevesini (DigCompEdu) kullanarak, öğretim elemanlarının dijital yeterliliklerini değerlendirme çalışmalarına başladı.

İlk aşaması Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen ve öğretim elemanlarının dijital yeterlilik seviyeleri ile geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi amaçlanan bu değerlendirme çalışması, Uluslararası kabul görmüş DigCompEdu çerçevesine dayalı olarak yürütüldü ve Türkiye'de ilk defa bir yükseköğretim kurumunda uygulandı.

“Akademisyenlerin Yeterlilik Seviyesi Oldukça İyi”

Dijital yeterliliklerin A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerine göre değerlendirildiği aktaran ve A1'in en alt düzeyi, C2'nin ise en üst düzeyi ifade ettiğini belirten Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu: “Yapılan bu değerlendirmeye göre öğretim elemanlarımızın dijital yeterlilik seviyelerinin oldukça iyi olduğunu gözlemledik. Genel olarak B1 (bütünleştirici) ve B2 (uzman) seviyelerinde yer alan öğretim elemanlarımızın dijital yeterliliklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek ayrıntılı bir rapor hazırladık. Bu çalışmanın sonuçları, Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği uygulamaların olumlu etkilerini ortaya koydu” dedi. Önümüzdeki süreçte de öğretim elemanlarının dijital yeterliliklerine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “YÖK'ün Dijital Dönüşüm Hamlesine Uygun Adımlar Atıyoruz”

Günümüz dünyasında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun altını çizen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Pandemi süreci geleneksel yöntemlerin artık çağın gereksinimlerine karşılık veremediğini bize gösterdi. Küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin “uluslararasılaşma” yoluna gitmesi ile birlikte, “Dijital Dönüşüm”ün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yer alan üniversitelerin de birinci önceliği haline geldi. Yeni YÖK'ün de ortaya koyduğu çıktılar arasında yer alan dijital dönüşüm yükseköğretimde artık vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Çağı yakalamak ve hatta bir adım öne geçmek için konvensiyonel yürüttüğümüz akademik ve bilimsel çalışmaları artık dijital platformlara taşımamız, sürekli güncellememiz ve dinamik olarak yürütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz birimlerimiz arasında yer alan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi bünyesinde başlatılan ve Türkiye'de ilk defa bir yükseköğretim kurumunda uygulanan dijital yeterliliklerin değerlendirilmesi çalışmalarının üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.