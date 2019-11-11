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Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.

070 oldu.


2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 568 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 540 ton oldu.


10 Aylık Gerçekleşmeler


Erzurum Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 863.852, uçak trafiği 6.023, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.720 ton olarak gerçekleşti.

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