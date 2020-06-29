Eko Avrasya Başkanı Eren: “Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip”

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (Eko Avrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip” dedi.

Siyasi reformları gerçekleştirerek ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmeyi planlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in “2050 Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” programını büyük bir başarı ile uygulamayı sürdürdüğünü belirten Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Cumhurbaşkanı Tokayev, “Duyan devlet/ Duyarlı devlet” sloganıyla emin adımlarla yol almaya devam ediyor. Şimdiye kadar gerek iç politikada gerekse dış politikada birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Tokayev'in önümüzdeki süreçte Kazakistan'ın kalkınmasına ve bölgesel iş birliğine yönelik hamleler yapacağına olan inancımız sonsuzdur” vurgusu yaptı.

Kazakistan'ın mevcut ekonomik potansiyelinin her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Hikmet Eren, “Kazakistan, dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi 25. ülkesi olarak, yabancı yatırımcılara özel teşvik fırsatları sunmaya devam ediyor. 10 yıllık tüm vergilerden muafiyet, düşük faizli kredi imkânı, ihracat desteğinin yanı sıra altyapısı hazır arazi temini, güvenilir özel ve devlet ortaklığı gibi cazip olanakları ile yatırımcıları davet eden Kazakistan'da 2500'e ulaşan Türk şirket bulunmakta. Bu sayıyla Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip” dedi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) krizinden büyük ölçüde etkilenen küresel ekonominin tesirlerine karşı çok hızlı politikalar geliştiren Kazakistan'ın süreci başarı ile yönettiğini belirten Hikmet Eren, “Kazakistan'da yeni tip korona virüs (COVID-19) pandemi sürecinde zarar gören kişilere ve iş dünyasına yaklaşık 14 milyar dolarlık destek paketi sağlandı. 4 milyon 250 bin kişinin mali destekten faydalandığı Kazakistan'da hükümet yeni dönemle birlikte en çok zarar gören alanlar başta olmak üzere genel destek planları ve ekonomik büyümenin iyileştirilmesi yolunda kapsamlı projeler gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki mevcut ekonomik büyüme hızının da olumlu yönde ilerlediğini vurgulayan Hikmet Eren, “2020 yılının ilk yarısında ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüdüğü Kazakistan'da, ana sermayeye yatırım yüzde 5,1 artarken, döviz rezervlerinin 30 milyar dolara, Ulusal Fon sermayesinin de 57,5 milyar dolara ulaşmış olması, geleceğe olan güveni arttırmaktadır” dedi.