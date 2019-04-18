Ekonomiye yeni soluk: TÜYAP

Erzurum'da düzenledikleri fuarlarla ticari yaşamın önemli bir buluşma noktası olan TÜYAP, kent ekonomisine farklı bir soluk getirdi. Kısa sürede sektör gelişiminden istihdama kadar önemli dokunuşlar yaptıklarını söyleyen Bölge Müdürü Mert Gülnayın, “Bu daha başlangıç. Zamanla etkimiz daha da artacak” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin yönetimi ve işletmesini geçen yıl devralan TÜYAP, kent ekonomisine ne denli katkı sağlayacağını kısa sürede gösterdi. Şimdiye kadar düzenlenen ‘Kitap', ‘Tarım ve Hayvancılık', ‘Evleniyoruz - Mobilya' ve ‘İnşaat - Gayrimenkul' fuarlarıyla 200 bini aşkın ziyaretçiye kapılarını açan TÜYAP, yabancı yatırımcılara da ev sahipliği yaptı. Kısa sürede kente fuar kültürünü kazandırmakla birlikte sosyo - ekonomik anlamda da hareketlilik sağlayan TÜYAP, yeni sektörlerin oluşmasında da ön ayak oldu. Fuar organizasyonlarıyla birlikte kentte hostes ajansları açıldığını belirten TÜYAP Bölge Müdürü Mert Gülnayın, reklam firmalarının da kendini geliştirdiğini dile getirdi.

FUAR SAYISI ARTTIKÇA

Firmaların artık daha profesyonel stantlar hazırladığını son yapılan ‘İnşaat-Gayrimenkul' fuarında herkesin gördüğünü kaydeden Gülnayın, “Kısa süre içinde bu gelişime tanık olmak bizi mutlu ediyor. Öyle ki catering ve hostes firmalarıyla kısa süreli de olsa öğrenciler çalışıp harçlıklarını çıkarıyor. Tabi bu zaman içinde daha da artış gösterecek. Çünkü fuar sayımız arttıkça konaklama, yeme içme, alışveriş, ulaşım gibi tüm sektörlere katma değer yaratıp, zincirleme olarak ciddi bir istihdam oluşturacağız. Ancak henüz yolun başındayız zamanla etkimiz daha da artacak. Biz şu an bile yurt dışı ofislerinde kente getirdiğimiz yabancı yatırımcı sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

HALKIN BÜYÜK İLGİSİ VAR

27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ‘Doğu Anadolu Erzurum 2'nci Kitap Fuarı' ardından 20 - 23 Haziran'da ‘Kış ve Doğa Turizmi, Turizm Yatırımları ve Ekipmanları Fuarı' düzenleyeceklerini bildiren TÜYAP Bölge Müdürü Mert Gülnayın, her iki fuarından büyük önem arz ettiğini belirtti. Geçmiş yıllarda da yapılan kitap fuarına halkın yoğun bir ilgi gösterdiğini bildiklerini ifade eden Gülnayın, “Bu yıl TÜYAP çatısı altında ikincisini organize edeceğimiz fuara geçen yıl olduğu gibi bir çok yayınevi katılacak. İmza günleri ve bir dizi etkinlikle taçlandıracağımız bu organizasyonda katılımcı rekoru kırmayı hedefliyoruz” dedi.

ACENTALAR OTELLERLE BULUŞACAK

‘Kış ve Doğa Turizmi, Turizm Yatırımları ve Ekipmanları Fuarı'na da Türkiye'ye ve Erzurum'a pazar ülkeler olan Rusya, Ukrayna, Polonya, Gürcistan ile İran'dan acentalar katılacağını anlatan Bölge Müdürü Gülnayın, otellerle acentaların buluşma noktası olacaklarını söyledi. Bu sayede otellerin 2019 - 2020 kış sezonunun bağlantılarını yapabileceklerine dikkat çeken Gülnayın, bu anlamda kış turizmine önemli bir katkı sağlayacaklarının altını çizdi. Gülnayın ayrıca aynı tarihlerde ‘Doğu Anadolu Erzurum Doğa Sporları Avcılık, Spor Alet ve Ekipmanları ile Hobi Fuarını da ziyaretçilerle buluşturacaklarını bildirdi.