İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eksi 30 derecede donan su borusunu onarmak için seferber oldular

Erzurum’un Tekman ilçesinde donan su boruları eksi 30 derecede 6 saatlik süren çalışma sonunda açıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde donan su boruları eksi 30 derecede 6 saatlik süren çalışma sonunda açıldı.


Tekman ilçesi Dengiz Mahallesi'nde su motorpompu arıza yaptı. ESKİ ekibi arızaya müdahale etti. Eksi 30 derecede yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda mahalle suya kavuşturuldu. 60 metre derinliğindeki kuyudan borular tek tek çıkarılarak motordaki arıza giderildi.


Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, arızanın meydana gelmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekiplerine bilgi verildiğini ve ekiplerin anında bölgeye gelerek uzun uğraşlar sonucu donan su şebekesindeki arızayı giderdiğini söyledi. Yıldız, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ESKİ ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemiz yeniden suya kavuştu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.