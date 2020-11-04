İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elif'i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür

AFAD Erzurum ekibi tarafından 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için Kayra ve Saltuk kardeşler resim yaparak ekiplere teşekkür etti.


Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de enkazdan çıkarmayı başaran Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşler, yaptıkları resimle teşekkür etti. Erzurumlu bir ailenin çocukları olan Kayra ve Saltuk, arama çalışmalarında yer alan AFAD Erzurum ekibini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.