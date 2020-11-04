Elif'i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür

Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de enkazdan çıkarmayı başaran Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşler, yaptıkları resimle teşekkür etti. Erzurumlu bir ailenin çocukları olan Kayra ve Saltuk, arama çalışmalarında yer alan AFAD Erzurum ekibini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildiler.