Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi için imzalar atıldı

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak "Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" için protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde elde edilecek embriyoların taşıyıcı düvelere transferiyle birlikte nitelikli damızlık düve sürülerinin elde edileceğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu protokolün uygulamaya geçmesiyle birlikte bölgemizin ihtiyaç duyduğu hayvan varlığını temin etme noktasında önemli bir aşama kat edileceğini söyledi.

Rektör Çomaklı: “Ülkemizin Milli Tarım Projesine uygun çalışmalar yapıyoruz”

Embriyo transferinin birçok avantajı olduğunu belirten Rektör Çomaklı, bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle yılda 8-20 buzağı elde etme imkanının olduğunu, böylece daha çok yavru elde etmenin mümkün hale geldiğini, embriyo ile hastalık bulaşma riskinin azaldığını ve bu yöntemin ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu olduğunu belirtti.

Taşıyıcı annelerin bulunduğu yerde doğan buzağıların çevresel mikroplara karşı hazırlıklı olarak doğduklarını dile getiren Rektör Çomaklı, “Ülkemiz açısından embriyo transfer uygulaması, gelişen süt sığırcılık işletmeleri ve bu işletmelerde en iyi verimi alabilmek için genetik ilerlemenin iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi olarak biz de hem ülkemizin Milli Tarım Projesine uygun çalışmalar yapmak hem de çağa ayak uydurmak adına tarım ve hayvancılıkta gereken atılımları yapıyoruz. Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir anlaşmaya daha imza atmış olduk” dedi.

Atatürk Üniversitesinin eğitimli ve deneyimli veteriner hekimleri ile saha şartlarının ve fiziki imkanların bu tür uygulamaları yapabilecek düzeyde olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, gelecek süreçte talebin artacağını, bu sebeple Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi doğrultusunda yüzlerce hayvan kapasiteli bir merkezin kurulacağını ve bu doğrultuda oluşacak talebi karşılama noktasında önemli bir misyonun yerine getirileceğini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de projeye göstermiş olduğu yakınlıktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, göstermiş olduğu ilgiden dolayı Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Başkan Sekmen: “Salgın sürecinin sona ermesiyle embriyo üretimine başlanacak”

Konuyla iliği bir değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Atatürk Üniversitesi ile koordineli biçimde damızlık düve sürüleri elde edilmesini sağlayacaklarını belirterek, "Bu aynı zamanda ilimiz ve bölgemizdeki ıslah çalışmaları için de önemli bir dönemeç olacak. Hem nitelikli damızlık sürüler elde etmiş olacağız hem de bu bölgenin fiziki ve iklim koşullarına uygun türlerin gelişimini ve sayılarının artmasını sağlayacağız. Salgın sürecinin sona ermesiyle embriyo üretimine başlanacak ve transfer işlemi Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesinin iş birliğinde gerçekleşecek” şeklinde konuştu.