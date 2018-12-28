Emekliler Cumhurbaşkanına önce teşekkür etti sonra heyecanlı bir bekleyişe geçti

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, asgari ücrete yapılan zam sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, aynı zam oranının emekli maaşlarına da yansımasını beklediklerini ifade etti.

Başkan Degen yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin asgari ücrete yaptığı zam, asgari ücretlileri olduğu gibi bizleri sevindirmiştir. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Dış mihrakların özellikle ekonomimizi bitirme çabaları hüsranla sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizden aldığı güç ile dünya lideri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Diğer kesimlerle birlikte bizler emekliler olarak gerek Cumhurbaşkanımız ve gerekse hükümetimizin her zaman yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizin maaşlarında iyileştirme yapılması için bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. zaman zaman Erzurum Milletvekilleri ile yaptığımız görüşmelerde emeklilerimizin durumunu belirtiyoruz. vekillerimizde sağ olsunlar emeklilerimizin sorunlarını çözme noktasında uğraş veriyorlar. Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizin maaşlarında iyileştirme için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu da öğrendik. Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz asgari ücretlileri nasıl sevindirdiyse emeklilerimizin de yüzümüzü güldürecek bir zammın açıklanması. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şubesine kayıtlı 12 bin 879 üyem adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize teşekkür ediyorum" dedi.