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Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı

Kovid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.

Kovid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.


Artan vaka ve ölüm olaylarının ardından ülke genelinde tedbirler artırılırken Pazaryolu ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplu iftar fotoğrafının sosyal medyaya yansıması tepkiye neden oldu.

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