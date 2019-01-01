Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Vali Okay Memiş'ten AFAD Erzurum'a yılbaşı ziyareti

Emniyet Müdürlüğü yöneticileriyle bir takım değerlendirme toplantıları yapmak üzere Erzurum'a gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, beraberinde Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte yılbaşı gecesi AFAD Erzurum'a ziyarette bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun'u AFAD Erzurum' a gelişlerinde İl Müdürü Selahattin Karsli ve Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç karşıladı.

Nöbette bulunan hazır kıta ekibinin sofrasına konuk olan Vali Memiş ve Genel Müdür Uzunkaya kendilerine ikram edilenleri geri çevirmediler. Karşılıklı sohbet içinde geçen ziyarette Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , yılbaşı gecesinde güvenlik hizmeti ve nöbetçi tüm meslek mensuplarının yanlarında olduklarını göstermek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Uzunkaya, “Şu saat itibariyle emniyet, jandarma gibi güvenlik görevini ifa eden arkadaşlarımız gibi 24 saat esasına göre hizmet veren, AFAD, sağlık, belediye, karayolları ve benzeri kuruluşlarındaki ekiplerimizde vatandaşımızın huzuru için görev yapıyorlar. Bizler 2019'un huzurlu, sükun içerisinde, sağlıkla vatandaşımızın, bölgemizin, içerisinde bulunduğumuzun coğrafyanın ve tüm İslam aleminin daha huzurlu, gözyaşının olmayacağı, savaşların ve çatışmaların olmayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Yeni bir yıl; yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir” diyen Erzurum Valisi Okay Memiş'te “Yılbaşı gecesinde görevlerini ifa eden arkadaşlarımızın yanında bulunmaktan onların böyle sıcak sofralarına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni yıl, canlanan yeni umutların, özlemlerin, beklentilerin ve daha mutlu bir geleceğin habercisidir. Yeni yılın, bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.