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Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çok sayıda polis memuru kan vermek için Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı. Önce kendilerine verilen formu dolduran memurlardan, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra Kızılay görevlilerince birer ünite kan alındı.


Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi kan bağış kazanım uzmanı Ekrem Çiftçi polislerin büyük bir duyarlılık ortaya koyduğunu belirterek, “Pandemi döneminde Doğu Anadolu Kan Merkezi olarak 6 ilin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yoğun iş gücü altında görev yapıyorlar, bu yoğunluk içerisinde bizlere vakit ayırdılar. Kızılay'a vermiş oldukları kan bağışlarından dolayı hepsine teşekkür ederiz” diye konuştu.


Kan bağışında bulunan Erzurum Emniyet Müdürlüğü personelinden 300 ünite kan alındı.

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