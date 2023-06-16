Emniyetten sınav uyarısı

” denildi.

Açıklamada, sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb gibi gürültü oluşturabilecek durumlara vatandaşlarımız tarafından önemle dikkat edilmesi gerektiği ifade edilerek, şöyle devam edildi “Ayrıca sınava girecek olan öğrencilerin yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar (şeffaf ambalaj içerisinde su ve alyans hariç) ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”