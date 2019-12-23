Sevgi Ekiyor, en çok tercih edilen medikal estetik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Medikal Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor, “Medikal estetik işlemlerinde en çok yaptığımız ve en çok ihtiyaç duyduğumuz işlemlerin en başında dolgu geliyor. Ama bu dolgunun artık birçok tipi var. Klasik dolgular, akıllı dolgular ve kemik dolgular olmak üzere en çokta üç kategoriye ayırıyoruz. Birde vücut dolgularımız var meme ve popo büyütmek için bir vücudun çökme travma sonrası olan yerlerini tamamlayabilmek ve simetrisini sağlayabilmek için. Bu dolguların arasındaki en önemli farklılık etken maddelerindeki farklılıklardır. Klasik dolgu ve akıllı dolgu aynı etken maddeden yapılsa da üretim teknolojisinde farklılık var yani hyaluronik asitten oluşan çapraz bağ ve bağsız olanı mikrogram oranında değişimlerle ortaya çıkıyor buda koyulacak bölgeyi ve süreyi etkiliyor yani elmacık gibi çene gibi şakak gibi ağır kemik üstü kullanabileceğimiz bölgelerde diğer üretim şemasında olan akıllı dolguları kullanabiliyoruz ve uyguladığımız alanda klasik bir dolgunun kalıcılığı 12-18 ay gibi bir değişkenlik gösterirken ortalama 15 aya tekabül ederken akıllı dolgular ise 20-24 ay gibi bir ömre sahip olabiliyorlar. Onun haricinde yine kemikli bölgenin bir avantajı daha vardır orada kalsiyum hidroksiapatit üretilmiş akıllı mineral dolgular diye anılan ya da kemik dolgu diye anılan başka dolguları da uygulayabiliyoruz. Bu dolgulardan daha düşük miktarlı tüp dolguları kullanarak orada düşük bir volüm hacmi ve kalıcılığı yine 30-36 aya varacak kadar uzayan bir sonuç çıkartabiliyoruz” dedi.

Ekiyor, tercih edilen estetik uygulamalarını şöyle sıraladı:

“Marionette Çizgileri: İnsan vücudunun bütünsel anatomisinde yüz kısmındaki en hareketli kısım ağız ve çevresidir. Bu nedenle o bölgedeki deformasyonlar da daha fazla olmaktadır. Yaş alma ile beraber bu bölgede volüm kaybı olduğundan en zorunlu işlemlerden bir tanesidir. Genellikle Marionette çizgilerinin yok edilmesi için yapılacak işlemler lokal anestezi altında 15-20dk bekletilip işlem yapılır.

Şakak Dolgu: Şakaklar yüz simetrisinde önemli rol oynar. Zamanla bu bölgede oluşacak çökme yüz simetrisini bozar, yüze sağlıksız bir görüntü verir. Bu bölgeye yapılacak dolgudaki amaç, sadece kayıp hacmi yerine koymaktır. Böylece yüzdeki kemiksi görüntü yok olur. Şakak çukuru ile elmacık arasındaki devamlılık sağlanır. Lokal anestezik kremlerle deri uyuşturulduktan sonra, dermal dolgu, ince bir iğne veya kanül ile şakaklara enjekte edilir.

Gözaltı Dolgusu: Cilde nem ve gerginlik veren maddelerin kaybıyla ortaya çıkan sorunlardan biride göz altı morluklarıdır. Estetik kaygı oluşturan bu durum kişinin yorgun, yaşlı ve hasta görünmesine sebebiyet verir. Göz altına ışık dolgusu uygulanarak yapılan bu tedavi acısız ve kısa sürede yapılan bir tedavidir. Uygulama yapılacak bölge antiseptik solüsyon ile temizlenir. Lokal anestezi yapılır, kapalı uçlu kanüllerle dolgu malzemesi akıtması yapılarak gözaltı bölgesinde hacim artışı sağlanır. 15 ay kadar kalıcı olabilen bu uygulama sürekli yapıldığında kalıcılığı artar.

Nasolabial çizgiler: Burun kanat kısmından başlayarak dudak köşelerine inen kırışıklık problemidir. Ağız kenarlarında oluşan ve çökmelere neden olan bu görünüm, kişiyi olduğundan çok daha fazla yaşlı, yorgun ve estetik görünümden bir hayli uzak gösterir. Makyaj yaparak biraz gizlense de tamamen ortadan kaldırılamayan bu çizgiler deri altına enjekte edilir ve daha sonra uygulandığı bölgede kollajen artışı yaratarak cildin yenilenmesini ve sağlıklı görünümü sağlar. Yüz bölgesi dolguları arasında çok fazla tercih edilen bölgelerden olan nasolabial dolgu uygulaması ile sağlıklı ve genç bir görünüm elde edilir.

Elmacık kemikleri: Elmacık kemiklerine midfacelifting yani ortayüz yükseltme ile daha dinamik yüz hatlarına sahip olmak için her yüz için en gerekli dolgulardandır yüz ovalleşmeden nazolabial çizgilerinde rahatlamasını sağlar. Yüzün depresif üzgün ve yorgun görünümünü hemen ortadan kaldırır yerine fresh canlı genç bir yüz gelir.

Dudak Dolgusu: Yüz dolgusu işlemleri arasında hastalarımızın en çok tercihi olan uygulamalardan biri olan dudak dolgusu asimetrik dudak problemini ortadan kaldırarak, dolgun bir dudak yapısı elde edilmesini sağlar. İnce dudak yapısından ya da dudak şeklinden memnun olmayan kişiler dudak dolgusu uygulamasıyla anında istedikleri görünüme sahip olabilirler.

Burun Dolgusu: Burun dolgusu ameliyatsız burun estetiğidir. Burun bölgesindeki şekil bozuklukları burun kemeri ve birçok problemlerden hyaluronik asit ya da kalsiyum kristalleri ile şekillendirilerek ameliyatsız bir şekilde estetik görünüm sağlanır. Uygulanması çok basit, acısız ve hızlı şekilde olan bu yöntem ile çıkık burun kemeri görüntüsü, burun düşüklüğü v.b problemlerin önüne geçilir.

Yüz Dolgusu: Yaş ilerlemesi ve birçok sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan sarkma problemleri, cilt ve kas dokusunu besleyen yüz dolgu maddeleri ile desteklenerek sarkmış bir cilt görüntüsünün önüne geçilir. Yüz dolgusu kollajeni yükseltip cildi yenilediği için zamanla dolgular içerisinde erime gösterse dahi kişi daha kaliteli bir cilt görünümüne sahip olur. Tüm dolgu işlemlerinden 15-20dk önce hastaya anestezi krem sürülüp buz uygulaması yapılıp konforlu bir işlem uygulanır işlem süreside yaklaşık olarak 15-20 dakika da tamamlanır ve anında sonuç gözlenir.”