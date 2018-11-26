En önemli çevre sorununa el atacaklar

'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenleyecek olan TÜDAM, kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeyi hedefliyor.

Geri dönüşüm sektöründe yaşanan sorunlar noktasında yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM), bu kez de ‘sıfır atık” konusuna yoğunlaştı. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve sektör temsilcileriyle konuyu masaya yatırmak için harekete geçen TÜDAM, 28 Kasım Çarşamba günü ‘Sıfır Atık Çalıştayı' düzenleyecek. Crowne Plaza Hotels'de yapılacak çalıştayın önemine dikkat çeken TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç, konunun toplumun her kesimini ilgilendirdiğini dile getirdi.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınmasıyla bir çok avantajın sağlanabileceğini kaydeden Başkan Kılıç, şunları söyledi. “Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Haliyle biz de TÜDAM olarak böylesine önemli bir konuyu sektörümüzün ilgili temsilcileriyle masaya yatıracak ve neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız.”

TÜDAM tarafından organize edilecek bu çalıştayın ardından Sıfır Atık Yönetmeliği (taslağına) görüş oluşturulacağını kaydeden Başkan Kılıç, raporu en kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacaklarını bildirdi.