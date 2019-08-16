Endonezya üniversiteleri ile ikili ilişkiler geliştiriliyor

Atatürk Üniversitesi ile Endonezya'nın Yogyakarta ve Malang Devlet Üniversiteleri arasında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Her iki üniversite tarafından varılan fikir birliği sonucu hazırlanan ve Malang Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. AH. Rofi'uddin ile Yogyakarta Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sutrisna Wibawa tarafından imzalanan iş birliği anlaşmaları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdi.

Gerçekleştirilen anlaşmalar sayesinde Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma yolunda önemli bir adım daha attığını söyleyen Rektör Çomaklı, dünyanın çeşitli noktalarında eğitim veren üniversitelerle bilimsel ve kültürel anlamda temas halinde olmanın öneminden bahsetti.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ile Yogyakarta Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Antuni Wiyarsi tarafından yürütülen ve Yogyakarta Devlet Üniversiteleri tarafından finanse edilen ortak araştırma projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, mevcut kişisel iş birliğinin daha geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilebilmesi için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanarak üniversiteler arasında iş birliği anlaşmalarına dönüştürüldü. Bu süreçte yine Malang Devlet Üniversitesinin daveti kapsamında ilgili üniversiteye yapılan ziyaret sürecinde de iş birliği imkânları değerlendirildi.

Yapılan ziyaret kapsamında yine Yogyakarta şehrinde hizmet veren ve Endonezya'nın lider devlet üniversiteleri arasında yer alan Gadjah Mada Üniversitesi (https://ugm.ac.id) Kimya Bölümü öğretim üyeleriyle de görüşmeler yapılarak ikili iş birliği imkânları için girişimlerde bulunuldu.

Üniversiteler hakkında, Yogyakarta Devlet Üniversitesi (Universitas Negeri Yogyakarta - http://www.uny.ac.id) ve Malang Devlet Üniversitesi (Universitas Negeri Malang [UM]- https://um.ac.id/en) web sitelerinden veya Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla bilgi alınabilir.