Enerjimizi çocuklarımızdan alıyoruz

Şirket çalışanları çocuklarını sırasıyla Genel Müdür Fahrettin Tunç'un makamına oturttu. Personel, çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler verdi.

Merkez Yakutiye ilçesinde bulunan ARAS EPSAŞ Genel Müdürlüğü'nde 23 Nisan etkinlikleri çoşkuyla kutladı. Çocuklarının ellerinden tutan anne ve babalar, Genel Müdür Fahrettin Tunç'un makamına sırayla oturtup daha sonra toplu fotoğraf çektirdiler. Genel Müdür Tunç'un talimatı ile her çocuğa Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi. Ellerinde bayrakları sallayarak 23 Nisan'ı doya doya yaşayan çocuklar Tunç'a teşekkür etti. Anne ve babalarının çalıştığı şirkette ilk kez böyle bir etkinliğe davet edildiklerini söyleyen çocuklardan Zeynep Uğurlu, "Çok güzel bir gün geçirdik. Şarkılar söyleyip doyasıya eğlendik. Bu arada ann ve babalarımızın çalıştığı şirketteki diğer ailelerin çocukları ile de tanışma fırsatı bulduk. Genel Müdürümüz Fahrettin amcaya teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çalışma enerjilerini sevgi dolu minik yüreklerden aldıklarını belirten ARAS EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edişinin üzerinden tam 99 yıl geçti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hiç bir milletin yapmadığını Türk çocukları için yaptı. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta, hem de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün geleceğin nesillerine verdiği önemi ifade etmektedir. Bizler dünyaya çocuklarımızın gözleri ile bakabildiğimiz sürece onlara daha yaşanabilir bir dünya emanet edebileceğiz. Nasıl bir dünya kurmak istediklerini anlamak için onların gözünden bakmak çok önemlidir. Çocuklarımızı yarınlara taşımak bizim en asli görevimizdir" dedi.