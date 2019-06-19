Engelli annelerinden el sanatları sergisi

Erzurum'da engelli anneleri el sanatları sergisi açtı.

Özel Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezi'nde ki serginin açılışını Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur Çaycı ve Müdür Yardımcısı Sema Polat yaptı.

Merkezde tedavi gören engelli çocukların annelerinin Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Kübra Cengiz nezaretinde yaptıkları el sanatları ürünleri sergileniyor.

Serginin açılışına katılan Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri Davut Hazır ve Durmuş Kılıç böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sergi bir hafta süre ile açık kalacak.