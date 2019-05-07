Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda düzenlenen ve iki gün süren seminerlerin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu'nun katılımı ile düzenlenen törenle akademisyenlere sertifikaları verildi.

Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalık düzeyini artırmak için Atatürk Üniversitesinde ön lisans ve lisans seviyesinde engelli farkındalığına yönelik ders tasarlama ve program geliştirme çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda engelli farkındalığı konusunda ders verebilecek öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla 02-03 Mayıs tarihleri arasında Engelli Farkındalığı Eğiticiler Eğitimi programı düzenlendi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) iş birliği ile “Engelli Farkındalığı Eğitici Eğitimi” sertifikası verildi.

Kapanış töreninde konuşan ATA-TDM Müdürü Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu, Merkez olarak, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri arasında toplumsal sorunlara yönelik duyarlılık kazandırmayı ve sivil toplum bilincini geliştirmeyi amaçlayan duyarlılık projelerini desteklediklerini ifade etti.

Programın değerlendirme ve sertifika törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni nesil tasarım ve dönüşüm sürecinde gerek yeni kurulan merkezlerle gerekse de ilgili iş birlikleri ile toplumsal katkısını en üst seviyeye çıkarmak için gereken çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu tarafından programı düzenleyen ATA-TDM Müdürü Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu'na ve Engelli Öğrenci Birimi adına komisyon üyesi Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü'ye teşekkür belgeleri verildi. Eğitim programı, eğitmen öğretim üyelerine teşekkür belgeleri ve kursiyerlere ise sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.