Engelliler doyasıya eğlendi

Aile Çalışama ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelliler, Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen programda doyasıya eğlendiler.

Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH Bakanlık Müfettişi Hasan Avşar, AÇSH Müdür Yardımcıları İsmet Erdal, Celal Bilen, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Kadın Konuk Evi Müdürü Şükran Göktaş, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Yusuf Yiğit, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Beyaz Ay Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, Zihinsel Engelliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Yahya Şaşi ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, programın açılışında yaptığı konuşmada, kuruluşun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Polat, engellilerin sadece bir gün değil her gün hatırlanmasının önemine değinerek, şunları söyledi: ‘'Bakanlığımızın gayesi engelleri kaldırmak ve engelsiz ortam oluşturmak. Engellilerimizin vücut fonksiyonlarını daha aktif hale getirip onları hayata kazandırmak için kampüs şeklindeki yerleşkemizde yetişkin engelli kadınlarımızla ebru sanatı, ahşap boyama ve yaşam evlerinin duvarlarında boyama faaliyetleri yapıyoruz. Engellilerimize en iyi imkanlarla hizmet vermenin gayretindeyiz. Programımıza emeği geçenlere teşekkür ederim''

AÇSH İl Müdürü İlbaş ise engelliler günün önemine değinerek, engelliler günü yapılan programların farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

Engelliler konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken İlbaş, “Böylesine önemli günler bir güne sığdırılamaz ancak, programlar yapmak bir araya gelmek , aynı ortamı paylaşırsak, farkındalık oluşturma noktasında ortam sağlamak, çok önemli. Engel durumu, bedensel, ruhsal, olarak nitelendirilebilir. Asıl engel, hayata bakış açısındaki engellerdir. Yapılan güzel şeyleri engellemek, yolları kapamaktır. Önemli olan bakış açısındaki engellerin aşılmasıdır. Bu vesile ile tüm engellilerimizin engelliler gününü kutluyorum. Programımıza emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İlbaş ve beraberindekiler engellilerle yaş pasta kesti, programa katılan engelliler müzik eşliğinde halaylar çekerek, doyasıya eğlendi.

Programa katkı sunan müzisyenler Hüseyin Dadaşoğlu, Kadir İde, Berkay Öztürk ve Sedat Aydın'a teşekkür belgesi verildi.