Engelliler gününde anlamlı etkinlik

Nene Hatun Kapalı Spor Salonunda yapılan farkındalık futbol müsabakasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, kurum çalışanları, engellilerle maç yaptı.

Engellilerin doyasıya eğlendiği müsabaka, oldukça çekişmeli geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, halat çekme, çuval taşıma, kaşıkla yumurta taşıma, karaoke ses yarışması düzenlenirken engelliler doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

AÇSH İl Müdürü İlbaş, yapmış olduğu açıklamada; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bu anlamlı günde bakım merkezlerimizde kalan ve sivil toplum kuruluşlarına üye olan engelli kardeşlerimizi sporda farkındalık yapmaları için futbol müsabakası düzenledik. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli kardeşlerimize yönelik böyle spor faaliyetlerimiz devam edecektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelsiz bir yaşam diliyorum” dedi.

İlbaş, engellilere top ve file gibi spor araç ve gereçleri hediye eden Erzurum Ticaret Odası yöneticilerine de teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projelerini önemseyen kurumların önemli başarılara imza attığını söyledi.

Futbol müsabakasına katılan engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İlbaş'a bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.

Öte yandan engellilere yönelik etkinlikler çerçevesinde engellilerin katıldığı yemek programı düzenlendi.