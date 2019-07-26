Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum Kongresini canlandırdı

yılı dolayısı ile duygusal bir o kadar da anlamlı bir kutlama etkinliği düzenledi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum Kongresinde yaşanan gelişmeleri ve alınan kararları tarihi kongre binasında meclisi toplayarak canlandırdı.

Kent Konseyi Engelliler Meclisinin mükemmel organizasyonu ile gerçekleşen Erzurum Kongresinin 100. yıl dönümü anısına tertiplenen kutlama programına Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Engelliler Meclisi üyeleri katıldı.

Engelliler Meclisi üyeleri tarihi kongre binası meclis salonunda toplanarak, milli mücadelenin meşalesini yakan 10 maddelik kongre kararlarını okudu. Kongre Meclisinin o zamanki yaşadığı duygusal ve tarihin akışını değiştiren olaylar ise engelliler meclisi üyeleri tarafından canlandırıldı.

23 Temmuz Erzurum Kongresinin 100. yılı dolayısı ile düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü, Engelliler Meclis olarak törenler ve çeşitli etkinliklerle kutladık. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, 23 Temmuz 1919'da Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Erzurum kongresinin yapıldığı mekandayız. Erzurum kongresinin temsili yıl dönümünde o zamanki salonda bugün o salonda katılan delegeleri Engelliler Meclisi üyelerimiz temsil ederek o kongreyi yeniden yad ettik ve o kongrede alınan kararları da hep beraber tekrar Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan bütün Türkiye'ye ilan etmiş olduk. Etkinlikte stratejik hedefimiz hem engelli vatandaşlarımıza hem de topluma milli ve tarihi şuurumuzu aşılamaktır” dedi.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “100 sene önce bu memleketin harimi ismetine gelen saldıran düşmanlara Erzurum'un Dadaş kahramanları Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında, 'Bu vatan parçalanamaz, bölünemez, bu memleketin birliğine ve dirliğine kimse zarar veremez işgal kabul edilemez, manda ve haimeyeye asla müsamaha gösterilemez. Bu millet bağımsızlığına ve hürriyetine tekrar kavuşacaktır'. O kutlu yürüyüşü Erzurum'dan başlattılar. O günün kahramanları bugün de onların torunları olarak bizler burada onların bıraktığı yoldan geleceğe doğru ülkemizi güzel adımlarla emin adımlarla taşımaya aht ettik, yemin ettik ve bu yolda yürüyoruz" diye konuştu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin düzenlediği “23 Temmuz Erzurum Kongresinin 100. Yılı” kutla programı Engelliler Meclisi Üyelerinin “Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Ne Mutlu Türk'üm diyene" sloganları ile sona erdi.