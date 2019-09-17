Engelliler Meclisi Aşure dağıttı

sini düzenledi.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri Muharrem ayı dolayısıyla evlerinde kendi imkanları ile yaptıkları aşureleri Lalapaşa Camii önünde vatandaşlara dağıttı.

Muharrem ayı dolayısıyla sevgi, dostluk, kardeşlik ve hemşehrilik duygularını pekiştirmek amacıyla Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerinin evlerinde kendi imkanları ve kendi elleriyle pişirip hazırladıkları aşureler, etkinlikte vatandaşlara ikram edildi. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin düzenlediği 2.Geleneksel Aşure Dağıtım Programına Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Engelliler Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, muharrem ayının milletin birlik ve beraberliğine ve iç barışına vesile olmasını temenni etti.