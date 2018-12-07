Engelliler Meclisi ve engelli öğrencilerden anlamlı etkinlik

Yıl Ortaokulunda öğrenim gören engelli öğrenciler anlamlı bir o kadarda duygusal bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen farkındalık etkinliğine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu, Engelliler Meclisi Üyesi Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Engelli Öğrenciler, Öğretmenler ve veliler katıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Okul Müdürü Selami Topaloğlu'nun günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmaları ile başlayan programda engelli öğrencilerin hazırlamış olduğu “Sev Kardeşim” adlı şarkı işaret dili ile sahnede yer aldı. Engelli öğrencilerin “Haydi Şimdi Eller Havaya” adlı gösterisi ve engelli öğrencilerin koro eşliğinde “Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar” adlı şarkı gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Programda sahne alan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Üyesi Dünya Şampiyonu Milli Bilek Güreşçisi Gökhan Seven, okul da öğrenim gören öğrencilere bilek güreşini anlatıp, öğrencilerle birlikte bilek güreşi yaptı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu programda yaptığı konuşmasında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, Erzurum, Türkiye ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını dilerim. Milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu belirten Keleşoğlu, "Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir" diye konuştu.

50.Yıl Ortaokulun da öğrenim gören engelli öğrencilerin Teknoloji Tasarım dersinde yapmış oldukları hediyeleri Engelliler Meclisi Yöneticilerine takdim etmesi, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yöneticilerinin de engelli öğrencilere oyuncak hediyeler dağıtması ile program sona erdi.

Keleşoğlu, bu anlamlı ve güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu'na, ,Milli Sporcu Gökhan Seven'e, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a, Okul da öğrenim gören engelli öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.