Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

Erzurum'da engelli bireyler, Sağlık Müdürlüğünce kent meydanında kurulan stantta aşı oldu. Tarihi Yakutiye Kent Meydanı'nda aşı olan engelli bireyler uygulamadan dolayı sağlık yetkililerine teşekkür etti.

Erzurum'da engelli bireyler, Tarihi Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan stantta aşı oldu. Engelliler adına konuşan Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Engelli Meclisi üyelerinin İl Sağlık Müdürlüğünün Yakutiye Kent Meydanı'nda kurduğu Covid-19 aşı istasyonlarında aşılarını yaptırdığını belirterek, “Devletimizin ülke insanına vermiş olduğu değeri değerlendirmek adına, Yakutiye Kent Meydanı'nda aşı olmak için toplandık. Birçok ülkenin arayıp bulamadığı bu değerli aşılama işi bizim ülkemizde vatandaşın ayağına kadar getirdik. Bu da sağlığımıza vermiş olduğumuz değerdir. Hele hele de engelli bireyler için çok daha önem arz ediyor. İl Sağlık Müdürlüğünün Erzurum Yakutiye Kent Meydanı'nda kurmuş olduğu aşı stantlarında beklemeden aşı olma fırsatı verildi. Yöneticileri bunu bir borç biliyoruz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Tekerlekli sandalyeleri ve yakınları ile birlikte standa gelen bireyler aşılarını yaptırdı.