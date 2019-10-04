Engelliler Meclisinden çevreyi temizleme etkinliği

"Tabyalarda Çevreye Saygı, Ecdada Saygıdır" teması ile Tabyalarda ve şehitliklerde bulunan çöpleri toplayarak çevre temizliği etkinliği düzenleyen Engelliler Meclisi yaptıkları çalışma ile takdir topladı. Erzurum Tabyalar mevkiinde düzenlenen çevre temizleme etkinliğine, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Engelliler Meclisi üyeleri katıldı.

Ortopedik, görme ve işitme engelli bireylerden oluşan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Tabyalar, çevresi ve şehitliklerde saatlerce süren çevre temizlik çalışması yaparak çevrenin doğal görüntüsü bozan çöpleri toplayıp ecdada olan saygısını tescilledi.

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, çarpık kentleşme, sanayileşme, atıkların çevreye aktarımı sonucunda oluşan çevre sorunları insanlığın geleceğini tehlikeye atan boyutlara ulaştığını dile getiren Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile yapılan çalışmaların ortak gayesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu hatırlattı.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, ”Yürümekte ve görmekte zorlanan engelli kardeşlerimin her şeye rağmen azimle saatlerde çevredeki çöpleri toplayarak ecdada saygısını sunması bizleri gururlandırmıştır. Tabyalarda Çevreye Saygı, Ecdada Saygıdır" etkinliğine destek, katkı ve çalışmalarından dolayı Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Engelliler Meclisi üyelerimize canı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.