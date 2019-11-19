Engelliler Meclisinden 'Diyabet' etkinliği

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi "Dünya Diyabet Günü" kapsamında diyabete farkındalık kazandırmak için bilgilendirme standı açtı. Stantta diyabet ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra kan şekeri ölçümleri de yapıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi halkı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, Dünya Diyabet Haftası ve Diyabet Gününü önemsemek, diyabet hastalarına dikkat çekmek amacıyla Havuzbaşı Kent Meydanına çadır kurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çadırda doktor ve hemşire ile birlikte yaklaşık 400 kişinin ücretsiz tansiyon, diyabet şeker ölçümü, boy ve kilo ölçümü yapıldı.

Tansiyon ve diyabet hastalığına yakalanma riski olan kişiler bilinçlendirilip, yapılan taramalarda diyabetik görülen kişiler ilgili uzman hekimlere yönlendirildi. Diyabetten nasıl korunulacağı uzman kişiler tarafından vatandaşlara anlatıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, diyabet birçok hastalığa neden olan ve yaşam kalitesini düşüren ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, “Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi bugün burada anlamlı ve önemli bir etkinliğe imza atmıştır. Halkımızın bu etkinliğe katılımı ve yoğun ilgisi amaçladığımız hedefimize ulaşmamızı sağladı. Vatandaşlarımızı tansiyon ve diyabet hakkında bilinçlendirilip bu tür rahatsızlıklardan hastalığa yakalanmadan önce nasıl önlemlerin alacağı halkımıza uzman kişiler aracılığı ile aktardık” dedi.

Keleşoğlu, 14-21 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Diyabet Haftası ve Dünya Diyabet Günü kapsamında “Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun” temasıyla bir etkinlik düzenlediklerini hatırlatarak, “Etkinlikte, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz tansiyon, diyabet şeker ölçümü, boy ve kilo ölçümü yaptık. Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Diyabet mücadele edilmesi gereken ve yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Son 15 yıl içinde Türkiye'deki diyabet hastası sayısının yaklaşık 3 katına çıkması bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Dünya genelinde her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet; tedavi ve takip edilmediği takdirde, kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabetik ayak gibi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artışın bu sonuca çok önemli katkısı olduğu bilinmektedir. Biz bu farkındalığı artırarak ve zamanında önlem alarak hastalığı olabildiğince azaltmak istiyoruz. Halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür faaliyetler düzenliyoruz. Diyabet kan şekerinin hücre dışında ve kanda yükselmesiyle ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Diyabet binlerce yıldır bilinen bir hastalık. Ama son 50 yıldır giderek çok sık görülür oldu. Artık bir salgın olarak tanımlanıyor. Dünya Diyabet Günü ve sonrasında, ülkemizde de çok yaygın olan bu hastalıktan nasıl korunulacağı mercek altına alınıyor” diye konuştu.