Engelliler türkülerle coştu

Tebrizkapı Sosyal Tesislerinde düzenlenen “Sazıma Söz Ol Programına ”Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Aşık İsrafil Daştan, Aşık Mevlüt Mertoğlu ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

“Sazıma Söz Ol Programı” hakkında bilgi veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata kazandırmak amacıyla güzel bir organizasyon düzenledik. Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumda hak etikleri konumu almaları için sosyal ve kültürel etkinliklerin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz, evlerinde dört duvar arasında sıkışan engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesine yönelik proje ve etkinliklerine bir yenisini daha ekleyip, engelli kardeşlerimizi sosyal hayatın olumlu, neşeli, heyecanlı ve farklı yönlerini göstermek amacı ile “Sazıma Söz Ol Programını” düzenleyip halk ozanlarımızla engelli kardeşlerimizi bir araya getirdik” dedi.

Keleşoğlu, Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç'ın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in engellilere hitaben konuşmalarının ardından başlayan etkinlikte Şair Nurullah Özkılıç'ın şiirleri, Aşık İsrafil Daştan ve Aşık Mevlüt Mertoğlu'nun gönüllere işleyen türküleri ve aşıkların atışmaları ile engelliler neşeli ve coşkulu bir gün geçirip doyasıya eğlendiler.

Öte yandan Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelli kardeşlerimizi sosyal ve kültürel hayata entegre etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz “Sazıma Söz Ol Programına” verdikleri desteklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç'a, Aşık İsrafil Daştan'a ve Aşık Mevlüt Mertoğlu'na Engelliler Meclisi adına teşekkür etti.