ERAKDAY'dan Erzurum kültürüne büyük hizmet

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY)'nin Erzurum'un 9. Coğrafi İşaretli ürünü olan ehram dokuma kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY), İŞKUR ve Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Ehram Dokuma Kursu'na başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Geleneksel statüde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde özel politika mesleki eğitim kursu programı çerçevesinde “Ehram Dokuma” kursunu tamamlayan kursiyerlere Aziziye Belediyesi çok amaçlı salonunda yapılan törenle belgeleri verildi.

Törene, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İŞKUR İl Müdür vekili Abdulkadir Mutlu, Aziziye Halk Eğitim Müdürü Abdullah Harun Ilıcalı, ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu, dernek üyeleri, kursiyerler ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “İlçemizdeki bir STK olan ERAKDAY ‘ehram dokuma kursu' açtı. ERAKDAY, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla açılan kursta yetişen hanımlar hem meslek sahibi olarak aile ekonomisine, hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak güzel bir eğitimden geçti. Bu olumlu çalışmalardan dolayı ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu nezdinde dernek üyelerine, İŞKUR Müdürlüğü'ne, Aziziye Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İŞKUR Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu da, Geleneksel Statüde Unutulmaya Yüz Tutmuş Mesleklerde Özel Politika Mesleki Eğitim Kursu çerçevesinde birçok kurslar düzenlediklerini ifade ederek, “Bu kurslardan biri de “Ehram Dokuma “ kursudur. Amacınız geleneksel sanatları yaşatmak, istihdama katkıda bulunmak için insanımızı meslek sahibi yapmaktır. Bu kursu başarıyla tamamlayan, üreten ve meslek sahibi olan kursiyerler, “Ehram Dokuma” tezgâhlarında dokuma yaparak ekonomiye katkıda bulunacaklar” diye konuştu.

Derneklerinin kuruluş tüzüğünde yer alan dezavantajlı kadınların avantajlı duruma getirilebilmesi için açılan ve başarıyla tamamlanan kurslardan birinin de “Ehram Dokuma“ kursu olduğunu kaydeden ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu ise, “Çalışır durumda olan 4 ehram dokuma tezgâhında Erzurum'un 9. Coğrafi işaretli ürünü olan ehram dokuma sanatını 16 kursiyere öğretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. “Balık yemeyi değil, balık tutmayı” öğretme felsefesiyle daha çok kadına daha çok iş imkânı sunmak, sanat öğretmek, tüketen değil üreten kadınlar olmak gerekir. Dernek olarak düzenlediğimiz bu tür eğitici kurslar artarak devam edecektir. Buradan kurslarımıza katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Belge töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.