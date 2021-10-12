İhlas Haber Ajansı

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Erdal Güzel'in beşinci güzel kitabı okuyucularla buluştu

Erzurum kültürü ve sosyal konularda kitapları bulunan Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Ecz.

Erdal Güzel, kitaplarına bir yenisini daha ekledi.


Erzurum kültürü ile ilgili “Güzel Erzurum”, ”Erzurum'dan Güzel Hatıralar”, “Sözün Güzeli Erzurum” isimli üç kitabı ve sosyal konularla ilgili “ İnsan ve Vicdan” isimli bir kitabı bulunan Güzel, en son kitabında yurt dışı gezilerindeki anılarını kaleme aldı.


Güzel, “Güzel Gezginin Anıları” ismini verdiği seyahatname tarzındaki kitabında farklı coğrafyaları ve kültürleri anlattığını belirterek, okuyucuların değişik ülkeler hakkında son derece güzel bilgiler elde edebileceklerini temenni ettiğini söyledi.


Zafer Yayınları'ndan çıkan kitabının özellikle seyahat etmeyi sevenlere ve farklı ülkeler hakkında meraklı olanlara çok özel bilgiler sunacağını belirten Güzel, kitabında 30 civarında ülkeyi anlattığını vurgulayarak, görsellerle zenginleştirilmiş kitabının okuyucunun beğenisini kazanacağını ümit ettiğini belirtip, Erzurum kültürü ile ilgili yeni bir kitabın hazırlığı içinde olduğu müjdesini de verdi.

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