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Erdoğmuş köyü muhtarı Gözütok vefat etti

Oltu’ya Bağlı Erdoğmuş köyü Muhtarı Süleyman Gözütok (63) hakkın rahmetine kavuştu.

Oltu'ya Bağlı Erdoğmuş köyü Muhtarı Süleyman Gözütok (63) hakkın rahmetine kavuştu. Uzun süredir Kayseri Erciyes Hastanesinde tedavi gören Muhtar Gözütok üç kez ilik nakli yapıldı.


Hastalığı idiyopatik miyelofibroz nedeni ile iki yıl Kayseri Erciyes hastanesinde tedavi görürken üç kez kemik iliği nakli yapıldı hastalığından şifahen taburcu olup Oltu'ya geldikten sonra ateş şikayetiyle yeniden takip olduğu Hastane Erzurum araştırma Hastanesinde yatırılıp kulağında ki enfeksiyona bağlı tedavi gördüğü hastane de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve beş çocuk babasın olan Muhtar Gözütok Oltu'da öğlen Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğmuş köyüne götürülerek dualarla toprağa verildi.


Cenazeye yaklaşık bin kişi katılırken köy mezarlığına sığmadılar. Araçlar iki kilometre boyunca uzun bir kuyruk oluşturdu.

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