Eren Şar'dan kınama mesajı

ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Şar, açıklamasında, uzun yıllardır dış güçler tarafından desteklenen ve beslenen terör örgütü PKK'nın, bir kez daha kalleş ve acımasız yüzünü gösterdiğini belirterek, “Gara bölgesinde 13 vatandaşımızı, kahraman askerlerimizi kalleşçe şehit edilmesi yüreğimiz yakmıştır. Yurt içinden ve yurt dışından destek bulan bu hain terör örgütüne ve tüm destekçilerine gereken cevabın dağda tek terörist kalıncaya kadar kararlık içinde mücadele verileceğine inanıyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin, Kalleş PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam etmiştir. Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesi sürmüştür, sürecektir. Terörün, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü ikiyüzlülerle de kendine alan açmaya çalışanlarla mücadelesi kararlılıkla sürmüştür. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye; ne terör örgütlerine, ne onların sahiplerine, ne uzantılarına ne de destekçilerine geçit vermeyecektir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. PKK terör örgütünü kınıyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek. Kahramanlarımız, Teröre ağır darbeler indirmeye devam ederek kökü kazınacaktır.” dedi.