ERGAZ Genel Müdürü Yağız; “Akaryakıt ve otogazda sektör ortalamasının üstünde büyümeyi hedefliyoruz”

Enerji sektörünün güçlü kuruluşu ERGAZ & BLUEPET, bölge temsilcileriyle 2022 yılı ekim ayı toplantısını 5/ 8 Ekim tarihlerinde Antalya-Kemer'de gerçekleştirdi.

Toplantıya, Ergaz & Bluepet Genel Müdür Yardımcıları Ömer Yağız, Faruk Demirci, Hüseyin Malkoç ve Sedat Yağız, Satış ve Pazarlama Koord. Yaşar Yılmaz, Bölge ve Tesis Müdürleri ile Saha Satış Sorumluları katıldı. İstanbul Genel Merkez'den zoom üzerinden on-lıne olarak toplantıya bağlanan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ebubekir Yağız, bir konuşma yaparak toplantının Ergaz camiasına ve tüm enerji sektörüne hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yağız 2022 yılının genel durum değerlendirmesi ile yeni hedefleri belirleyen açıklamalar yaptı. Yağız konuşmasında ‘'Hedeflerimizi gerçekleştirmek için firma imajımız, alt yapımız, imkanlarımız ve samimiyetimiz en büyük avantajlarımızdır. Aidiyet duygusuyla çalışıp, görevlerimizi eksiksiz yapalım. Tüplü satışta sektör payımızı daha da artırmalıyız. Ancak tüplü sektörde genel olarak düşüş yaşandığı için akaryakıt sektörü ve otogaza azami derecede ağırlık verme durumundayız. Bu nedenle sektörde haksız rekabetten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için bürokrasi, basın ve tüm mecralarda son yıllarda olağan üstü gayret gösterdik ‘'. dedi.

Bu toplantıda katılımcılara; ERGAZ A.Ş'nin çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek, tüketicilere daha iyi ve güvenli hizmet vermek üzere bilgi verildi. LPG ile ilgili teknik bilgiler verilmekle birlikte, tüplerin güvenli bir şekilde kullanıma sunulması hakkında pratik uygulamalara yer verildi.

Ergaz A.Ş. nin yeni dönem yönetim kurulu tarafından Ergaz A.Ş danışmanlığına getirilen Fatma Yağız Kotan (İlahiyatçı, Eğitimci, Sosyolog, Aile Danışmanı, Yazar, Aktivist) Ergaz A.Ş nin Eğitim ve Sosyal Hizmetler Danışmanı olarak toplantı ile ilgili şunları söyledi:

"Müşteri memnuniyetini ilke edinmek, insanlara güleryüzlü ve saygılı olmak, iş yaşamının bütünlüğü içinde ekip çalışmasını öncelikli kılmak ve çalışanları aile gibi görmek ERGAZ A.Ş'nin temel anlayışıdır.

Düzenlenen toplantı ve eğitimler, Ergaz çalışanlarının Ergaz kültürüne, kurumsal değerlerine ve vizyonuna daha fazla sahip çıkmayı ve müşteri bağlılığını sağlamayı amaçlamaktadır. "

Toplantıda daha sonra, bölgelerin satışları ve hedeflerle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.