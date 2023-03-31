Ergaz yönetimi, güven tazeledi

Ş.'nin yönetici kadrosu, yapılan olağan genel kurul toplantısında güven tazeledi. Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Yağız ve ekibine yeni dönem için de yönetim vizesi verdi.

Şirket Genel merkezinde Ergaz ortaklarının katılımıyla gerçekleşen 2022 yılı 48. Olağan Genel Kurul toplantısı, yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme ile başladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız kongrenin açılış konuşmasında genel durum değerlendirmesi ile yeni hedefleri belirleyen açıklamalar yaptı.

Ergaz olarak 2022 yılında sektörün daralmasına rağmen büyümesini sürdürdüklerini dile getiren Yağız, “Daralan LPG sektöründe bir çok firma faaliyetine son verirken , görev aldığımız günden itibaren doğru stratejiler uygulayarak , şirketimize ve ortaklarımıza önemli değerler kattık. Özellikle personel istihdamında ve verimliliğinde olumlu katkılarda bulunduk. LPG piyasası her geçen gün daraldığı için akaryakıt ve inşaat sektöründe de olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar tam 48 yıldır Ülke ekonomisine destek olan ve sektördeki lokomotif firmalardan biri olan Ergaz'ın marka değerinin sürekli yükselmesi adına tüm yönetim olarak çalışmalarımız devam ediyor. Gayret ve samimiyetimiz rekabet gücümüzü her daim yüksek tutmuştur. Tüm gücümüz ve enerjimizle emin adımlarla hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle geçtiğimiz ay Ülkemizdeki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, hayatta kalanlara sabırlar diliyorum. Ergaz ailesi olarak firmamız deprem bölgesine 2,5 milyon TL tutarında tüp ve gaz yardımı yapmıştır” diye konuştu.

Daha sonra şirket ortakları söz alarak yönetim hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Genel Kurul toplantısında Ergaz`ın 2022 yılı mali tabloları onaylandı, Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

Her yıl dağıtılan temettüler bu yıl da dağıtılacak

Ergaz A.Ş.'nin kuruluşundan beri hiç kesintiye uğratılmadan her yıl dağıtılan temettülerin bu yıl da dağıtılmasına karar verildi.

Yönetici kadro değişmedi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız , desteklerinden ve kendilerine yeni dönemde de şirketi yönetme sorumluluğu vermelerinden dolayı ortaklara teşekkür ederek, her zaman olduğu gibi şirket misyonuna ve vizyonuna layık bir şekilde çalışacaklarına dair taahhütte bulundu.