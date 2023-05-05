ERGES Konağı ziyaretçilerini zamanda yolculuk yaptırıyor

Son yıllarda tarihi ve kültürel mekânların restore edilerek geleceğe kazandırılmasıyla birlikte; özellikle iç turizmde hedef illerden biri olan Erzurum'da, 19. yy. dönem özelliklerini taşıyan ERGES Konağı ilgi çekiyor.

Erzurum Geleneksel El Sanatları Konağı, ziyaretçilerine kültür dünyasının kapılarını aralarken; Oltu taşı ustasından yorgancıya, dericisinden bakırcısına, şapkacısından abacısına kadar canlandırmalar arasında gezme fırsatı veriyor.

Ücretsiz olarak gezilebilen ERGES Konağı, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkma imkanı sunuyor. Erzurum Kalesi'nin alt kısmında ve Kurşunlu Camii hizasında bulunan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ERGES Konağı, hem geleneksel el sanatlarının zenginliği ile buluşturuyor hem de kırlangıç tavan altında tandırbaşı molası imkanı veriyor. Erzurum misafirperverliği ile keyifli sohbetlerin mekanı haline gelen konak aynı zamanda bahçesinde bir çay sohbeti ya da tandır başında tatlı bir mola imkanı sunuyor.

ERGES Konağı'nda geçmişten bu günümüze ayakta kalabilen mesleklerin canlandırması neredeyse bire bir olarak sergileniyor. Bazı ziyaretçilerin ise zaman zaman canlandırmaları gerçek sandığı ifade ediliyor. ERGES Konağı'nda; bakırcı, Oltutaşı ustası, derici, şapkacı, tiftikçi, yorgancı, yüncü, abacı ve ehramcı canlandırmaları bulunuyor.

Halk kültürünün iç dünyamıza açılan birer pencere olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ERGES Konağı'nın bu anlamda güzel bir örnek olduğunu ifade ederek “Geçmişimizi geleceğe taşıyan geleneksel el sanatlarımız da bu yönüyle sizlere bizi anlatır. Her detayında insanımızın hayallerini, çalışkanlığını, mücadeleci ruhunu, misafirperverliğini görürsünüz. Çünkü onlar; asırlar boyu çeşitlenip büyüyen kültürel yapımızın, yaşam biçimimizin en iyi tanıkları ve taşıyıcılarıdır.” dedi.