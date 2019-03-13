ERGÜRDER Şampiyon güreşçilere sahip çıkılması için çağrıda bulundu

İzzet Uçan Türk güreşinin başarısı için şampiyonlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Erzurum güreşinin bu başarıdaki en büyük payını tek tek, kapı kapı herkese anlatacağız diye açıklamada bulunan ERGÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İzzet Uçan “Şampiyon değerlerimize sahip çıkmalıyız. Türkiye olimpiyat tarihinde 1936 Berlin'den 2016 Rio Olimpiyatlarına kadar 17 olimpiyata 34 yaz, 15 kış olmak üzere toplam 49 olimpik spor dalında katılmış ve toplamda 92 madalya kazanmıştır. Bunların; 39 tanesi altın, 26 tanesi gümüş, 27 tanesi bronz madalyadır. Türkiye'nin toplam 49 olimpik branşta (güreş hariç) 48 olimpik spor dalında kazanılan madalya 29 tanedir. Bunların 10 tanesi altın, 8 tanesi gümüş, 11 tanesi bronz madalyadır. Olimpiyatlarda Türk güreşinin başarısı ise; toplamda 63 madalyadır. Bunların; 29 tanesi altın, 18 tanesi gümüş, 16 tanesi bronz madalyadır. İşte başarı ortada, dünya uluslarınca soğuk savaş olarak kabul edilen sporda ay yıldızlı bayrağımızı gönlere çektirip İstiklal Marşımızı dünyaya ayakta dinleten en başarılı olimpik spor dalımız güreştir” dedi.

Türk güreşi Erzurum'la parlıyor

Tarihe altın harflerle yazılan Erzurum güreşini hak ettiği noktaya ulaştırmak için mücadelemiz devam edecektir diyen Dr. İzzet Uçan “ayrıca Türk güreşinin bu başarısındaki büyük bay sahibi Erzurum güreşi olduğuna değinecek olursak farklı kategorilerde avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında yaklaşık 90 tane madalyamız var. Bu başarılarımızın yanı sıra 08-14 Nisanda Romanya'da düzenlenecek olan büyük erkekler serbest güreş Avrupa şampiyonası için 81 ilden yaklaşık 81 milyonun içinden ülkemizi temsil etmek için seçilen ve 10 sikletten oluşan A milli takım kadrosu açıklandı. Kadronun yine 4 sikletini Erzurumlu güreşçilerimiz oluşturmaktadır.

1-74 kg'da: Yakup Gör (ASKİ)

2-79 kg'da: M.Nuri Kotanoğlu (İLBANK)

3-92 kg'da: İbrahim Bölükbaşı (ASKİ)

4-97 kg'da: Fatih Yaşarlı (İLBANK)

Beş siklette A milli takıma talip olduğumuz seçmede 61 kg'da Münir Recep Aktaş'ın şanssızlığı sonucu baraja takılması, 79 kg'da iki Dadaş Ender Coşkun ve M.Nuri Kotanoğlu'nun kendi aralarında takımı paylaşması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonu Sırbistan'da düzenlenen U23 ümitler Avrupa Şampiyonasında serbest güreşte Tek Altın madalya ülkemize ve dadaşlar diyarına kazandıran Avrupa şampiyonu İbrahim Çiftçi (ASKİ) kardeşimizi gönülden kutluyoruz.

Sonuç olarak; işte bu şampiyonlarımızın hiçbiri Erzurum'un adına şampiyon olmadı... Bunun altını çizmek istiyorum. Hepsi farklı illerde farklı kulüpler adı altında ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Diğer branşlardaki gibi alt yapımız sporcu eğitim merkezi ve bu şampiyonlarımıza olimpiyat şehri Erzurum'un fazlasıyla imkân ve değer vermesi mümkünken, ne yazık ki buruk sevincimiz ve mücadelemiz bundandır. Tarihe altın harflerle yazılan Erzurum güreşini hak ettiği noktaya ulaştırmak için mücadelemiz devam edecektir. Ülkemizi en güzel şekilde temsil eden ay yıldızlı bayrağımızı gönlere çektirip İstiklal Marşımızı dünyaya ayakta dinleten bu şampiyon Dadaşlarımıza gelin hep birlikte sahip çıkalım. Senin şehrin senin şampiyonların” diye ekledi.