İhlas Haber Ajansı

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Erhan Erkal yeni şarkısıyla hit oldu

Erzurumlu sanatçı Erhan Erkal’ın “Kader örmüş” adlı çalışması dinlenme rekorları kırıyor.

Erzurumlu sanatçı Erhan Erkal'ın “Kader örmüş” adlı çalışması dinlenme rekorları kırıyor.


Erkal, son çalışması ile müzik piyasalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Sözü müziği ve derlemesi kendisine ait olan “Kader Örmüş” isimli farklı çalışmasıyla beğeni toplayan genç sanatçı, başarılı klip çalışmasıyla da göz doldurdu.


Yönetmenliğini İzzet güneş'in yaptığı çalışmada Mix-Mastering Bahadır Çavaş, görüntü yönetmenliğini ise Yusuf Can Güneş yaptı.


Klipte Fas'lı yıldız oyuncu Majda Akdoğan Erhan Erkal'a eşlik ederken şarkı dijital ortamda en fazla dinlenen şarkı oldu.

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