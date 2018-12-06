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Erhan Topçu'nun acı günü

Erzurum’un tanınmış avukatlarından ve AK Parti Palandöken Belediye Başkan aday adayı Erhan Topçu’nun Babaannesi hakkın rahmetine kavuştu.

Erzurum'un tanınmış avukatlarından ve AK Parti Palandöken Belediye Başkan aday adayı Erhan Topçu'nun Babaannesi hakkın rahmetine kavuştu.


31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den Palandöken ilçe Belediye Başkanlığına aday adayı olan Erzurum'un tanınmış avukatlarından Erhan Topçu'nun Babaannesi Mahsure Topçu hayata gözlerini yumdu. Son iki yıldır alzheimer hastalığından dolayı tedavi gören Mahsure Topçu, 20 gün önce yoğum bakıma kaldırılmıştı. 90 yaşında yaşamını yitiren Mahsure Topçu'nun ölüm haberi Topçu ailesini yasa boğdu.

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