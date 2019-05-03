Erkeklerde meme büyümesi psikolojiyi bozuyor

Dr. Atilla Fesli erkeklerde meme büyümesinin psikolojiyi bozduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Atilla Fesli erkeklerde meme büyümesinin bazı ilaçların etkisiyle ya da hormonal dengesizlik sonucu ortaya çıkabileceğini ifade ederek, “Üç ana tipi vardır: Glandüler, yağlı-glandüler, basit yağlı glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu, yağlı tipte ise yağ dokusu hücreleri oluşturur. Glandüler tipte liposuction (yağ emilmesi) ve cerrahi eksizyon birlikte uygulanır. Kitle sadece yağ dokusundan oluşuyorsa, sadece liposuction uygulanabilir. Kitlenin aşırı büyüme yaptığı ve memede sarkmaya neden olduğu durumlarda ise kitle ile birlikte deri fazlalığının da çıkarılması gerekebilir. Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık 13-15 yaşlarındaki veya daha büyük erkeklerde görülmektedir. Erkek çocukların yüzde 90'ında bu durum kendiliğinden bir yıl içinde geçer. Jinekomastiye yol açan diğer durumların da incelenmesi gerekir. Bunlar arasında hepatit, siroz, akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, bazı organların kanseri, tiroid bezi hastalıkları, testis hastalıkları, eroin veya benzeri uyuşturucu kullanımı, kilo almak veya kas yapmak için steroid kullanımı, bazı ilaçların kullanımı gibi sebepler sayılabilir. Ameliyat öncesinde kitlenin ultrason ile incelenmesinde yarar vardır. Böylece kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığı ortaya konabilir”dedi.

Ameliyatta genellikle meme başının etrafından yarım daire şeklinde kesi yapılarak kitleye ulaşıldığını kaydeden Fesli, “Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Liposuction yapılacak ise koltuk altına yakın bir ya da iki adet 0.5 cm kadar kesi yapılır. Buradan vakuma bağlı liposuction kanülleri ile kitle emilerek çıkartılır. Bu durumda çok az ya da hiç iz kalmayacaktır.

Ameliyat sonrasında pansuman üzerine baskı amacıyla hemen korse takılır. Korse en az 3 hafta, tercihen 4 hafta takılmalıdır. Liposuction yapıldıysa oluşacak şişlikler ortalama 4 hafta içinde iyileşecektir. Meme derisi göğüs duvarına yapışacaktır. Eriyen gizli dikişler kullanıldığından dikiş alınmasına gerek kalmaz. Ameliyat sonrası kişiler 3-4 gün içinde normal faaliyetlerine dönebilir” ifadelerini kullandı.