Dr. Ayşen Bilge Sezgin, erkeklerde meme problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşen Bilge Sezgin , “Erkeklerde meme büyümesi çok değişik faktörlerden ortaya çıkabilmektedir. Bizim en sıklıkla yüzde 90 üzerinde gördüğümüz meme büyümesinin nedeni yağ dokusunun aşırı hipertrofisi adını verdiğimiz yağ dokusunun büyümesi ve orada birikmesi ile ortaya çıkar. Bunun yanında meme dokusunun büyümesi ile gerçek jinekomasti dediğimiz durum ortaya çıkar. Erkeklerde meme büyümesinin hormonal sebepleri iç organlardaki hastalıklara bağlı olan sebepleri alınan ilaçlara bağlı olarak memelerde büyümenin ortaya çıkmasının yanında bunlar yüzde 5'in altında sebeplerdir” dedi.

Eğer erkekteki meme büyümesinin yağ dokusu artışı ile kaynaklanan meme büyümesi ise yapılacak diyet yada spor ile bu yağ dokusunun inceltilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Sezgin, “Ancak meme büyümesinin de evreleri var ileri derecede büyümüş bir memenin spor yada diyet ile yok olması mümkün olmamaktadır. Bu takdirde hastamız ameliyat dışına çözüme ulaşamaz. Tedavi seçenekleri çok farklı jinekomastide, en sık uygulanan işlem eğer yağ artışı ile seyreden meme büyümesi ise liposuction yöntemi ile o yağın oradan çekilmesidir. Liposution yağ hücrelerinin içeriye gönderilen uygun bir kanül dediğimiz özel bir boru vasıtası ile dışarıya çekilmesidir. Liposuction ile çok büyük oranda jinekomasti ameliyatları çözülmekte olup herhangi bir iz kalmamaktadır. 2mm bir delikten girerek tüm yağ boşaltılabilir. Ancak gerçek meme büyümesi varsa ameliyat ile meme altına girerek o dokunun oradan çıkarılması gerekmektedir. Sonuç olarak tüm meme büyümesi hadiseleri basit operasyonlar ile çözülebilir” açıklamalarında bulundu.