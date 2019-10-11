Erkeklerde saç dökülmesine dikkat

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, “Saç dökülmesinin en büyük sebebi genetik duruma bağlı olup bunun dışında cilt rahatsızlıkları, dahili sağlık problemleri, düzensiz beslenme, kan akışını etkileyecek madde kullanımı gibi sıralanabilir. Erkek tipi saç dökülmesinde hastalarımızın testeron hormonun artmasıyla beraber saç dökülmesi tetiklenir. Bu başlangıç genelde erkeklerde ergenlik ile başlayıp şakak bölgesinin geriye doğru gitmesiyle gözlemlenir. Bu aşamada saç dökülmesinin durumunu yakından gözlemlemek en önemli durumdur. Bu süre zarfında saçlardaki incelmeyi gidermek amacıyla bazı doğal içerikli ilaçların kullanımı uygun görülebilir. Fakat en önemli konu saç olmayan bölgeden bir ümit beklemek değil var olan saçların korunması ve bakımı için bu tarz tedavilerin kullanılabileceğidir” dedi.

Saç köklerinin tamamen kaybolduğu bölgeler için saç ekimi işleminin dışında dünya sağlık örgütleri tarafından onaylanmış başka bir çözümün bulunmadığını ifade eden Keskin, “Burada hastaların umut tacirlerine karşı dikkatli olması en büyük tavsiyemizdir. Bazı ilaçlar geçici olarak tüylenme yaratsa bile hastaların sağlığına ciddi ve kalıcı zararlar verebileceği pek çok kez tarafımızdan gözlemlenmiştir. Hatta bazı durumlarda kanser gibi geri dönüşü olmayan yollara bile soktuğunu bilmekteyiz. Kullanılacak her ilaç takviyesinde de mutlaka uzmanlardan görüş almak gayet sağlıklı bir yol olacaktır. Lale saç ekimi merkezi olarak her hastamız için en uygun tedavi yolunu bulup kişinin en iyi yöntemle saçlarını geri kazanması için yoğun bir çaba sarfetmekteyiz. Kellik artık sizler için bir sorun değil” açıklamalarında bulundu.