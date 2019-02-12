Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi

Jale Şenyurt, erkeklerin en büyük sorununun saç dökülmesi olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Jale Şenyurt, “Saç dökülmesi sebepleri kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği gibi cilt hastalıklarından, yanlış beslenmeye, ilaç kullanımına, yaşa, cinsiyete, strese de bağlı olabiliyor. Ancak saç dökülmesinin en büyük nedeni genetik yapıdır. Ayrıca mevsimsel değişimler, kansızlık, hormonal bozukluklar da saç dökülmesi nedenleri arasındadır. Bunların dışında stres, saça yanlış şekil vermek, saçları sık yıkayıp şampuanlamak, tiroit hastalıkları da saç dökülmesine neden olabiliyor. Ayrıca erkeklerde saç dökülmesi bayanlardaki oranla daha sık karşılaşılan bir sorundur. Saç dökülmesi, kelliğe neden olmasının ardından insan psikolojisini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kişiler de özgüven kaybı yaşıyorlar ve sosyal ilişkilerinde bozulmaya başlıyor. İşte burada dökülen saçları geri kazanmak adına uygulanan saç ekimi kişinin hayatını olumlu yönde değiştiriyor” dedi.

Saç ekiminin temelini, saçlı derinin dökülme olmayan bölgelerinden Saç köklerinin alınıp, Saçların dökülmüş olduğu veya seyrekleşmiş olduğu bölgelerine ekilmesi şeklinde gerçekleştiğini ifade eden Şenyurt, “Saç köklerinin alındığı alan daha çok kafanın arka kısmı, enseye yakın bölgeler, kafanın arka yan kısımları olmaktadır. Bu bölgedeki Saç kökleri genetik olarak dökülmeye dirençlidirler ve nakledildikleri bölgede de bu özelliklerini sürdürürler ve kalıcı olurlar. Saç ekiminde FUE tekniği kullanılarak; Lokal anestezi veya sedoanaljezi+lokal anestezi desteğinde folliküler üniteler verici bölgeden özel bir alet (punch veya mikromotor) vasıtası ile tek tek toplanırlar. İçi boş bir silindir olan bu alet (ekstraktör) ile 2 mm kadar derine girilip folliküler üniteler toplanır. Her bir ünitenin içinde 1-2-3-4 kıl bulunabilir. Kullanılan uçların çapı 0.75 mm ile 1.25 mm arasında değişmektedir” diye konuştu.

Hedeflenen sayıda follikülün verici sahadan toplandıktan sonra, ekim aşamasına geçildiğini kaydeden Şenyurt, “Ekim yapabilmek için hedef alanda minik kanalların açılması gerekir. Saç köklerinin yerleştirileceği bu minik kesiklerin yapılış yeri ve açıları, saç ekiminin başarısı açısından çok önemlidir. Saçların henüz tamamen dökülmediği bölgelerde sıklaştırma amaçlı ekim yaparken yapılan bu kesiklerin orada mevcut kökleri zedelemeden yapılması önemlidir. Aksi takdirde mevcut saç kökleri zedelenir ve saç kaybı yaşanır. Bir diğer önemli noktada açılan kanalların açısının ekim bölgesinin doğal saç çizgilerini takip etmesidir. Aksi durumda doğal görülmeyen bir netice ortaya çıkacaktır. Kanal açma işleminden sonraki basamak açılmış bu kanallara ilk aşamada toplanmış olan saç folliküllerinin yerleştirilmesidir. Tüm bu işlemler zamana karşı yapılan işlemlerdir ve bir seans ortalama 4 ile 6 saat arasında vakit almaktadır” açıklamalarında bulundu.