ERKON Erzurum Tanıtım Günleri için start verdi

Kadim şehir Erzurum'a ve Erzurumlulara hizmet etmek amacıyla 2018 yılında kurulan Erzurum Konfederasyonu “ERKON”, Erzurum'un sahip olduğu değerleri ve geleneksel kültürü olan el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla İstanbul'da “Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri” düzenliyor.

14-17 Kasım'da Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan tanıtım günleri için açıklama yapan Erzurum Tanıtım Günleri Genel Koordinatörü Erzurum Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Macit; “Erzurum Tanıtım Günleri” için gerekli çalışmaları başlattıklarını, düzenleyecekleri bu günlerle birlikte İstanbul'da Erzurumluluk ruhunu yaşatmayı ve bu vesileyle Erzurum ekonomisine can katmayı hedeflediklerini açıkladı.

TÜM KURUMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

Erzurum'u ve Erzurumluları en güzel şekilde tanıtacak ve temsil edecek bir anlayış ve titizlikle “Erzurum Tanıtım Günleri” için gerekli çalışmaları başlattıklarını, ifade eden Macit, “Erzurum Tanıtım Günleri”nin Erzurum Valiliği oluru ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşeceğini söyledi.

Macit, “Erzurum Tanıtım Günleri” komisyonunda Erzurum Valiliği adına Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş'in yer aldığını da kaydeden Mustafa Macit, çalışmalarda koordinasyon, verimlilik ve en güzel sonucun alınması için gerekli katkı ve destek vermektedir. Bizde bu desteklerle birlikte ERKON olarak tüm komisyonlarımızla Erzurum'u en güzel şekilde tanıtmak için çalışmalarımıza başladık.” İfadelerini kullandı.

‘REKOR BİR KATILIM BEKLİYORUZ'

Daha şimdiden yoğun bir ilginin olduğunu, her geçen gün ilginin ve heyecanın arttığını, tüm STK`ların, siyasilerin ve Erzurumlu iş insanlarının desteğiyle çok yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Macit, “Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Erzurum Tanıtım Günleri'ne Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Ticaret Odası, tüm ilçe Kaymakamlıklarımız ve Belediyelerimiz katılacak. Erzurum'daki esnaf ve sanatkârlarımızı İstanbul'a getirerek Erzurumlularla buluşturacağız, İstanbul`da Erzurum'u yaşatacağız. Esnaflarımızdan yoğun istek alıyoruz. Başta Erzurum Valiliğimizin, Erzurum Belediyemizin ve tüm kurumlarımızın desteklediği ve komisyonumuzun titizlikle çalıştığı Erzurum Tanıtım Günleri'ne rekor bir katılım bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.

‘STK'LARLA BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Ayrıca önümüzdeki günlerde tüm Erzurumlu Federasyon, Vakıf ve Derneklerin yöneticileriyle de bir araya geleceklerini söyleyen Macit, ‘Şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, STK'larımızın tavsiye ve görüşlerini alarak hep birlikte en iyi sonucun alınması için geniş tabanlı bir çalışma yapacağız. Başta İstanbul STK'ları olmak üzere İstanbul dışındaki özellikle Marmara Bölgesi'ndeki Erzurumlu STK'lardan destek beklediklerini ve Erzurum Tanıtım Günleri için teklif ve önerilerini komisyon üyeleriyle paylaşacaklar. Düzenleyeceğimiz Tanıtım günlerinin başta Kadim Şehrimiz Erzurum'a, Erzurumlu hemşehrilerimize ve İstanbullu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 'dedi.

KOMİSYON GÖREVE HAZIR

14-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe Etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan ‘Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri' programında birbirinden ünlü sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, siyasilerin yanı sıra birçok STK'da yer alacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlik için ise çalışmaları tam yetki ile koordine edecek, aşağıdaki isimlerden oluşan bir de komisyon kuruldu.

Erzurum Tanıtım Günleri Komisyonunda yer alan isimler şöyle:

Halil İbrahim Karapınar (Komisyon Başkanı), Güngör Orbak, Ali Akar, Av. Dursun İzci, İrfan Gümrah, Dr. Sıddık Bakır, Ferhat Binici, Dr. Ahmet Kaplan, Recai Acar, ve Selim Akduman (Organizasyon Danışmanı).

Erzurum Tanıtım Günleri ile tüm gelişmeler ve detaylar ERKON'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.