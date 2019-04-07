ERULDER, Rektör Çomaklı'yı Uluslararası Öğrenci buluşmasına davet etti

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Uluslararası öğrencilerin, artık yükseköğretim sistemleri ve kurumlarının uluslararasılaşma boyutlarının en önemli göstergelerinden birisini oluşturduğu belirten Rektör Çomaklı, son yıllarda belirgin bir şekilde artış gösteren uluslararası öğrenci dolaşımının, hem kalite açısından hem de sosyal, kültürel, ekonomik ve politik katkıları açısından, dünya yükseköğretim alanında her geçen gün daha da önemli hale geldiğini söyledi.

“Misafir Öğrenciler, Uluslararasılaşmanın En Önemli Göstergelerinden Birisidir”

Atatürk Üniversitesinin 3 bin misafir öğrencisiyle önemli bir güç olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde standartları yükseltmek için uluslararası öğrenci sayısını artırmaya çalışması, ülke dışında sağlam sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurulmasında önemli bir işlev görebileceğini belirtti.

UDEF ile bugüne kadar birçok projede yer aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, federasyonun üstlendiği misyonun önemine değindi. Kendi ülkelerinden eğitim hayatlarına devam edebilmek ya da daha iyi şartlarda eğitim alabilmek adına ülkemize gelen misafir öğrencilere sahip çıkan bir kurum olan UDEF'in çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Rektör Çomaklı, misafir öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için derneğin yapacağı tüm çalışmalara gereken desteği vermeye devam edeceklerini aktararak ziyaretlerinden dolayı UDEF Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergün Halis'e ve yönetimine teşekkür etti.

12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasının Sloganı “Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya”

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin Erzurum'da okuyan uluslararası öğrencilere maddi manevi rehberlik yapmak amacıyla kurulduğunu belirten Dernek Başkanı Ergün Halis yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kendilerinin en büyük destekçilerinden Atatürk Üniversitesinin varlığının sadece Erzurum ve bölgesi içi değil burada okumaya gelen misafir öğrenciler için de oldukça önemli olduğu söyledi.

27-28 Nisanda, “Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya” sloganıyla yapılacak ve 60 ülkenin çadırının yer alacağı 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı davet eden Başkan Halis, düzenlenecek birçok etkinlik ile bu ülkelerin kültürlerini Erzurum ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından UDEF'in çalışmalarının yer aldığı kitabı Rektör Çomaklı'ya takdim eden ERULDER Başkanı Ergün Halis, misafirperverliği ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı şahsı ve yönetim kurulu adına teşekkür etti.