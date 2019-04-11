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ERULDER'den hayırlı olsun ziyareti

Türkiye’nin merakla beklediği seçim sonuçlarının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Sekmen’e ERULDER hayırlı olsun dileklerini sundu.

Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçlarının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Sekmen'e ERULDER hayırlı olsun dileklerini sundu.


Erzurum'da okuyan misafir öğrencilere maddi manevi destekleriyle tanınan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) yönetimi ve beraberinde gelen misafir öğrenciler başkan Sekmen'e hayırlı olsun dileklerini iletti.


UDEF 12.Bölge Başkanı Ertan Aksakal ve ERULDER Başkan yardımcısı Özkan Yıldırım'ın hayırlı olsun ziyaretine misafir öğrencilerde eşlik etti.


Kırgızistan, Afganistan, Kenya, Burindi Filistin, Bangladeşli öğrencilerin katıldığı ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. M


isafir öğrencilerin tebriğine, sıcak samimi bir karşılık veren Sekmen uluslararası öğrencilerle tek tek ilgilendi. Misafir öğrencileri Erzurum'da ağırlamaktan onlara ev sahibi olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Sekmen öğrencilere başarılar diledi.


Verimli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Özkan Yıldırım Başkan Sekmen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Bu yıl hafta sonu sohbetlerinin yanında, kitap tahlillerinin çok verimli geçtiğini belirten Yıldırım, alanında uzman kişilerin yazdığı dört kitabı uluslararası öğrencilerle tahlil yaptık. Ayrıca 4.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kırk kişinin katıldığı Başakşehir ve Erzurum kamplarının çok verimli geçtiğini kaydetti. Ayrıca 27-28 Nisan tarihlerinde yapacakları 12.Uluslararası Öğrenci Buluşması hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Yıldırım, “Bu sene de hemşehrilerimize güzel sürprizlerimiz olacak, keyif alacakları eğlenecekleri bir program hazırlıyoruz” dedi.

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