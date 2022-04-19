ERVAK, öğrencilerin heyecanını paylaştı

İkinci döneme 7 Şubat'ta başlayan, 11-15 Nisan'da ise ikinci ara tatilin ardından ders başı yapan öğrenci ve öğretmenleri, ERVAK üyeleri, yalnız bırakmadı.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk ile birlikte Palandöken'deki Polis Amca İlkokuluna giden vakıf üyelerini, Okul Müdürü Çetin Şengül karşıladı. Erdal Güzel, yeniden ders yılının başlaması nedeniyle öğrenci, öğretmenlerin sevinç ve heyecanına ortak olmak istediklerini bildirdi.

ERVAK'ın Gençlik Kolları Başkanlığını yaptığını anımsatan Müdür Çetin Şengül de, 37 derslikli okulda 49 öğretmenin görev yaptığını, 1100 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğünü belirtti. Erdal Güzel ve Nuran Çelenk'in kitap ve hediye takdim etmesinin ardından EBB Şehir Tiyatrosu sanatçıları sahne aldı.

Sanatçılar Yakup Çağlayan ve Yakup Abdullahoğlu orta oyunu İbiş'in Rüyası'ndan bir bölümü canlandırdı. Çağlayan'ın İbiş, Abdullahoğlu'nun Ağah rolündeki üstün başarısı alkış topladı.