Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı

Erzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2021 yılı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı. Erzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum'un marka başvurusu ülke payı yüzde 0,17 olarak hesaplandı.

Erzurum başvuru dağılımı

Erzurum'dan marka başvurusunun en yüksek sayıda olduğu dönem Mart ayı oldu. 43 başvurunun kaydedildiği bu ayı başvuru sayısı çokluğu ile Ocak ve Eylül ayı takip etti. TPE verilerine göre ilden 2021 ocak ayında 38, şubat ayında 17, mart ayında 43, nisan ayında 21, mayıs ayında 12, haziran ayında 18, temmuz ayında 17, Ağustos ayında 32, Eylül ayında 36, Ekim ayında 21, Kasımda 26, Aralıkta 24 başvuru kaydedildi.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri üzerinde Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre, Aralık 2021 döneminde Erzurum'dan 24, KUDAKA istatistik Bölgesinden 45, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 84, Doğu Anadolu'dan 278 başvuru gerçekleştirildi. 2021 diliminde ise Erzurum'dan 303, KUDAKA istatistik Bölgesinden 492, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinden 790, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 2 bin 573 başvuru yapıldı.

Erzurum'un marka başvuru payı

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum'un 2021 yılı bütününde bölgesel ölçekte marka başvuru payı, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 61,58, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 38,35, Doğu Anadolu'da yüzde 11,77, ülke toplamında ise yüzde 0.17 oldu.

Bölge illeri dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya oldu, Erzurum 4'üncü sırayı aldı. Dönemde Malatya'dan 725, Elazığ'dan 430, Van'dan 379, Erzurum'dan 303, Erzincan'dan 151, Ağrı'dan 139, Kars'tan 85, Bingöl'den 72, Muş'tan 71, Bitlis'ten 60, Hakkari'den 54, Iğdır'dan 48, Tunceli'den 30, Ardahan'dan 26 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum 48'inci sırada

Erzurum 2021 döneminde Türkiye illeri marka başvuru sayısı sıralamasında 48'inci oldu. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Denizli, Muğla, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, Afyon, Çanakkale, Malatya, Mardin, Kütahya, Isparta, Düzce, Sivas, Nevşehir, Ordu, Rize, Elazığ, Niğde, Çorum, Batman, Edirne, Van, Aksaray, Karaman, Yalova, Bolu, Kırklareli, Erzurum, Zonguldak, Osmaniye olarak sıralandı.