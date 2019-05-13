Erzurum 1. Zeka ve Akıl Oyunları Turnuvası yapıldı

İlkokullar arası Erzurum Zeka ve Akıl Oyunları Turnuvası'nın ilki Şehit Murat Ellik İlkokulunda yapıldı.

Okul öğrencilerinin de her gün bir gösterisi ile başlayan ve coşkulu bir şekilde devam eden turnuvalara 1. Sınıflarda Square Up, 2. Sınıflarda Abalone, 3. Sınıflarda Q Bitz ve 4. Sınıflarda Mangala oyunu ile öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Toplam 202 öğrencinin birinci olabilmek için yarıştığı organizasyonun açılışında konuşan Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, çocukluğumuzda oynanan oyunlar ve akıl ve zeka oyunlarının önemine değinerek karşılaştırmalar yaptı.

Programın Koordinatörü Ercan FİL ise “Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 2023 Vizyonunda da yerini bulan ve Ortaokullarda artık seçmeli ders kapsamına alınan Zeka ve Akıl Oyunları çocuklarımız üzerinde mantıklı düşünme, etkili iletişim, ayırt etme, düşünme becerileri geliştirme, görsel algı, grup bilinci oluşturma, farkındalık kazandırma, üretkenlik, sosyalleşme, kendini ifade edebilme, var olan zekasını kullanma gibi birçok kazanım sağlamaktadır. Anne, baba, abi, kardeş ve akranlarla rahatlıkla oynanabilecek bu oyunları geleceğimizin teminatı çocuklarımıza öğretmeli ve oynamalıyız” dedi.

Turnuvada birincilere akıllı kol saati, ikincilere çeyrek altın ve üçüncülere de paten hediye edildi. Ayrıca dereceye giren her öğrenciye de ve Şehit Murat Ellik İlkokulu Logolu 1. Erzurum Zeka ve Akıl Oyunları Madalyaları verildi.

Turnuvanın Ödül törenine İlçe Mlli Eğitim Müdürü Abdurrahman GAZİOĞLU Şube Müdürleri, Eğitim Bir-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, Okul Müdürleri, Okullardan görevli öğretmenler veliler ve öğrenciler katıldı.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler şöyle:

4. Sınıflar Mangala Turnuvası

1. Berra Erman (Sabancı Ellik İlkokulu)

2. Osman Recal Aydın (Polis Amca İlkokulu)

3. Nehir Turgut(Sabancı İlkokulu)

3. Sınıflar Q Bitz Turnuvası

1. Atahan Bayrak (Vali Vefik İlkokulu)

2. Emre Bal (Vali Vefikİlkokulu)

3. Belinay Aydın (Şehit Murat Ellik İlkokulu)

2. Sınıflar Abalone Turnuvası

1. Muhammet Sungur Koçak(İbni Sina İlkokulu)

2. Furkan Söylev(Kültür Kurumu İlkokulu)

3. Irmak Zehra Akyol(Kocatepe İlkokulu)

1.Sınıflar Square Up Turnuvası

1. Zeynep Azra Kaplan (Şehit Murat Ellik İlkokulu)

2. Elif İnci Öz (Şehit Murat Ellik İlkokulu)

3. Nazlı Çelebi (Vali Vefik İlkokulu)