Erzurum 2020 Vergi sonuçları açıklandı

Erzurum'da 2020 yılında tahakkuk eden 2 milyar 172 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 479 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 68,11 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 yılı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da 2020 yılında tahakkuk eden 2 milyar 172 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 479 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 68,11 olarak açıklandı.

Erzurum 2020 Ayı Verileri

Erzurum 2020 yılı vergi tahsilat oranı yüzde 68,11 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2'inci, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 7'inci sırada yer aldı.

2020 Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 68,11, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 69,05, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 67,46, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 60,79, Türkiye'de yüzde 77.2 oldu.

Tahakkukta Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 2,1 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 13,9 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 76, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15.6 olarak aktarıldı.

2020 Tahsilat Bölgesel Payları

2020 yılında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1,4 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 8,4 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 75, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17, 5 olarak hesaplandı

2020 Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 65,08, Kars'ta yüzde 71,75, Erzurum'da yüzde 68,11, Ardahan'da yüzde 72,19, Bingöl'de yüzde 70,43, Muş'ta yüzde 67,33, Erzincan'da yüzde 71,71, Bitlis'te yüzde 63,42, Iğdır'da yüzde 57,20, Ağrı'da yüzde 62,93, Elazığ'da yüzde 70,38, Malatya'da yüzde 60,88, Van'da yüzde 45,62, Hakkari'de yüzde 41,88 olarak açıklandı.

Bölge İlleri Tahakkuk Eden Vergi

Bölge illeri kaydında tahakkuk eden vergi tutarı Tunceli'de 186.9 milyon, Ardahan'da 150.2 milyon, Kars'ta 519.2 milyon, Erzincan'da 540.3 milyon, Bingöl'de 372.2 milyon, Elazığ'da 1.8 milyar, Erzurum'da 21 milyar, Muş'ta 431.5 milyon, Bitlis'te 484.8 milyon, Ağrı'da 867.3 milyon, Malatya'da 2.1 milyar, Iğdır'da 344.0 milyon, Van'da 3.1 milyar, Hakkari'de 661.8 milyon TL olarak kaydedildi.

Erzurum Tahsilat Oranının da 27'inci Sırada

Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı bazında 27'inci sırayı aldı. Ülkede tahsilatın tahakkuka oranının en yüksek olduğu ilk 30 il; Kocaeli, Tunceli, Mersin, İzmir, Rize, Zonguldak, İstanbul, Hatay, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, K.Maraş, Ankara, Bayburt, Ardahan, Yalova, Kars, Erzincan, Isparta, Manisa, Bingöl, Elazığ, Kastamonu, Balıkesir, Erzurum, Muş, Ordu, Nevşehir olarak kaydedildi.

Erzurum Tahakkukta 33'üncü Sırada

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum tahakkuk eden vergi tutarı yüksekliği ölçeğinde iller sıralamasında 33'üncü sırayı aldı. Ülkede tahakkuk eden vergi miktarının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Hatay, Adana, Tekirdağ, Konya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Muğla, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Aydın, Trabzon, Urfa, Çanakkale, Sakarya, Van, K.Maraş, Mardin, Yalova, Sivas, Malatya, Erzurum, Edirne, Afyonkarahisar olarak açıklandı.

Erzurum Tahsilatta 30'uncu Sırada

Erzurum 9 aylık kayıtta vergi tahsilatının en yüksek olduğu 30 il içinde yer aldı. Tahsilat tutarının en yüksek olduğu 30 il; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Mersin, Hatay, Antalya, Tekirdağ, Adana, Manisa, Konya, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Muğla, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, K.Maraş, Urfa, Yalova, Edirne, Rize, Erzurum olarak sıralandı.